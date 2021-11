Vaccinationerne står stille mens coronasmitten fortsat slår rekord

Det er efterhånden ikke nyt, at coronasmitten stiger dag for dag. Søndag slog kommunerne i TV SYDs sendeområde endnu en gang rekorden for flest smittetilfælde med coronavirus over de seneste syv dage.

3.340 smittetilfælde er det sammenlagt blevet til.

Det betyder også, at der hver dag siden den 24. oktober har været registreret flere smittetilfælde over en uge i de 14 kommuner, som TV SYD dækker.

Men det betyder samtidigt, at kommunerne har slået rekorden for smittetilfælde over en uge hver eneste dag siden den 9. november.

Det viser TV SYDs optælling.

Vaccinationerne står stille

Det sker samtidigt med, at antallet af vaccinationer er tæt på stagneret.

Det er det bogstavlig talt i Fanø Kommune, hvor ingen har fået sit første eller sidste vaccinationsstik fra lørdag til søndag.

I samme tidsrum har Esbjerg, Vejle, Tønder og Vejen Kommuner givet under ti førstegangsvaccinationer i deres respektive kommune. Det er også blevet til under fem færdigvaccinationer i førnævnte kommuner fra lørdag til søndag.

Dermed er der blot 258 personer i TV SYDs sendeområde, der siden lørdag har fået deres første stik, mens 180 personer nu har fået sit sidste.

At tallet er så lavt, skyldes en nedadgående tendens i vaccinationer.

Vi kan dog konkludere, at 7.682 syd- og sønderjyder fået deres første stik, og 2.605 har fået sit sidste, siden regeringen den 8. november holdt pressemøde, hvor man opfordrede folk til at lade sig vaccinere.

22,5 procent af syd- og sønderjyderne har endnu ikke taget imod en vaccine.



Du kan se smittetallene for din kommune herunder: