Hun gik helt til semifinalen, men deltager vil aldrig lave tv igen

Måske var det også det tætte forhold til naturen, som puffede Tina i retning af ’De grønneste fingre’. Hun bryder sig ellers ikke om at betræde territorier, hvor hun ikke har været før. Faktisk foretrækker Tina, at der er styr på alt. Det er også derfor, at hun ikke kalder sig selv spontan.



Men efter en lang coronanedlukning, hvor hun kun havde været på arbejde 22 dage på et år, trængte hun til at bryde ud af isolationen. Hun trængte til at gøre noget for sig selv.

- Det blev rutine derhjemme med to børn, så jeg havde brug for at gøre noget for mig selv, siger hun.