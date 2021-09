Da hun havde født sit barn, sagde lægen pludseligt, at der var et problem, han ikke kunne håndtere

Anna slog øjnene op. Lyset var skarpt.

Hun kunne ikke huske, hvad der var sket. Hun lod mærke til larm i lysinfernoet, som hun ikke kunne identificere. Hun kiggede rundt på et hvidt loft og hvide vægge. Hun lå på en hospitalsstue og var alene.

Så gik det op for hende, at hun ikke trak vejret selv. Det var det eneste, hun havde kræfter til at tænke på. Hun prøvede ikke engang på at bevæge sig.