Hundeforening oplyste, at den samarbejdede med dyrlæge - men han havde aldrig hørt om den

- Jeg har aldrig haft noget med dem at gøre. Jeg overvejer at lave et civilt søgsmål mod New Hope for misbrug af mit navn, siger Steffen Knold om sagen.

Den 28. januar 2021 lavede Fødevarestyrelsen en administrativ kontrol af New Hope efter Steffen Knolds brev, hvor New Hope erkendte, at de havde arbejdet uden dyrlæge siden 10. juli 2020.

Fødevarestyrelsen gav dem syv dage til at rette op på fejlen.

Men det tog New Hope næsten tre måneder at finde en tilsynsførende dyrlæge. Fødevarestyrelsen skriver i en mail til TV SYD, at dyrlæge Geneviève Jørgensen blev tilknyttet New Hope i midten af april 2020.