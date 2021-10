33-årig dømt for ikke at hjælpe døende kvinde

En 33-årig mand fra Esbjerg er ved en domsmandsret ved Retten i Esbjerg idømt ni måneders fængsel for dels at have begået et seksuelt overgreb mod en 24-årig kvinde, der var stærkt narkotikapåvirket, dels at have set passivt til, mens kvinden døde af en overdosis narkotika.

Det seksuelle overgreb fandt sted den 17. januar 2020 i en lejlighed i Esbjerg, hvor kvinden var så påvirket af narkotika, at hun ikke kunne modsætte sig handlingen.

To uger senere, den 2. februar 2020, befandt den 33-årige i en lejlighed sammen den 24-årige kvinde, hvor kvinden var i livsfare på grund af en overdosis narkotika.

Trods kvindens tilstand undlod den 33-årige at yde førstehjælp eller at ringe 1-1-2, hvorefter kvinden afgik ved døden i boligen.

Den 33-årige blev fundet skyldig bl.a. på baggrund af video-optagelser, som han selv havde lavet med sin telefon.

Han blev dømt for blufærdighedskrænkelse mod kvinden og for uberettiget – og under skærpende omstændigheder - at have delt billeder af den afdøde kvinde.

Den 33-årige blev endvidere dømt for i flere tilfælde at have købt hård narkotika i udlandet, der blev sendt med postvæsenet. Narkotikaen blev opdaget i forbindelse med Toldvæsenets kontrol af breve og pakker fra udlandet.

Den 33-årige nægtede sig skyldig i størstedelen af forholdene - men modtog alligevel dommen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.