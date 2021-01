75 år i dag: Dansk Firmaidrætsforbund fejrede fødselsdag med livetræning på nettet

Dagens motion var en del af fejringen af Dansk Firmaidrætsforbund, hvor 40 forskellige virksomheder på tværs af landet var logget på computeren for at deltage i kollegamotion.

- 2021 er bevægelsens år, og efter et meget anderledes 2020, hvor coronaen påvirkede vores aktivitetsniveau negativt, har vi virkelig brug for at røre os - også i arbejdstiden. Vi skal dyrke sammenholdet og styrke fællesskabet. Nuvel, stadigvæk med afstand, siger formand for Dansk Firmaidrætsforbund Peder Bisgaard i en pressemeddelelse.

Den 20. januar i 1946 blev Danmarks Firmaidrætsforbund grundlagt i forsikringsselskabets Hafnias lokaler i det indre København.

Det var også fra de samme lokaler på Holmens Kanal, der i dag huser forsvarsministeriet, hvor dagens onlinemotion blev sendt ud til virksomhederne, der motionerede med.

- Vi følger med tiden, og i firmaidrætten er vi ikke bange for at prøve nyt. Historisk set har vi grebet mulighederne og set perspektiverne i 7-mands-fodbold, stavgang, zumba, spinning og floorball - blot for at nævne nogle eksempler fra 1970'erne frem til i dag. En af årsagerne til, at firmaidrætten har en selvstændig plads i idrættens hierarki, skyldes uden tvivl, at vi holder fast i vores niche; nemlig arbejdspladsen og motion med vores kolleger, fortæller Peder Bisgaard.