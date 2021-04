Anker til ny elfærge strandet i Suez

I en af containerne på det enorme containerskib Ever Given, der blokerede Suezkanalen for nylig, ligger anker og ankerkæde til Fanøoverfartens nye færge, Grotte.



Selvom færgen efter planen først skal sættes ind på overfarten mellem Esbjerg og Fanø senere på året, er håbet om at få ”løsladt” Grottes anker ved at svinde hos Molslinjens tekniske afdeling.

Skibet og dets containere holdes som gidsel af de ægyptiske myndigheder, som vil have erstatning i milliardklassen af Ever Givens japanske ejere for at blokere en af verdens største handelsruter til søs.



- Vi må efterhånden erkende, at konflikten omkring Ever Given ikke ser ud til at løse sig foreløbig. Derfor har vi i samarbejde med værftet i Hvide Sande bedt hollandske Wortelboer om at sætte gang i produktionen af et nyt anker og kæde, fortæller Jesper Maack, Molslinjens presse- og Kommunikationschef.