Betjente dømt for at dække over kollegas søn

En politiassistent og en politikommissær misbrugte i 2018 deres stilling, da de forsøgte at holde hånden over en kollegas søn.



Det koster dem 12 dagbøder a 250 kroner. Det står klart, efter at Vestre Landsret onsdag har stadfæstet den dom, som de i april blev idømt i Retten i Esbjerg. Det oplyser landsretten.

Det var i forbindelse med efterforskningen af et færdselsuheld i 2018, at de to politibetjente forsøgte at holde hånden over en kollegas søn, som var involveret i uheldet.