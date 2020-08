Chauffør frifundet for voldtægt af kvinde i Esbjerg

Retten i Esbjerg har ikke fundet det bevist, at en kvinde var udsat for et samleje, som hun ikke var indforstået med. Det oplyser anklager Mads Bjerg Olesen, Syd- og Sønderjyllands Politi..

Det var 3. juli sidste år, at kvinden satte sig ind i minibussen, hvor den 52-årige mand, der er dansk med somalisk baggrund, var chauffør.

Ifølge anklageren blev kvinden voldtaget i minibussen, mens manden ifølge JydskeVestkysten har forklaret, at kvinden tilbød ham sex for 100 kroner.

- Hvis du betaler mig 100 kroner, må du have sex med mig, skulle kvinden have sagt ifølge mandens forklaring.

Den 21-årige kvinde har ifølge avisen omvendt forklaret, at hun satte sig ind i bilen for at blive kørt til Fanø Færgen for 100 kroner. Manden satte sig dog om til hende bag i bilen, trak bukserne af hende og fik udløsning i hende, har hun fortalt.

- Jeg var bange og fik et blackout. Jeg var beruset, men jeg husker episoden klart, sagde kvinden i retten ifølge JydskeVestkysten.

Episoden i minibussen stoppede, da politiet kom til stede og anholdt manden.

Promille på 3,26

Kvinden har erkendt, at hun var meget beruset, og ifølge JydskeVestkysten viste en test, at hendes promille var 3,26.

Hun var inden episoden blevet set flakkende rundt på gaden med et hospitalsdrop i armen, og hun husker kun lidt fra aftenen.

Anklager Mads Bjerg Olesen krævede manden idømt to et halvt år til tre års fængsel for voldtægt, men retten valgte at frifinde manden.

Ifølge JydskeVestkysten fandt retten det ikke bevist, at kvinden var udsat for et samleje, som hun ikke selv var indforstået med.