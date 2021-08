EfBs arbejdsmiljø skal behandles politisk

Fodboldklubben Esbjerg fB har fået en skidt start på sæsonen - både på og uden for banen. Nu skal Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune drøfte problemerne i klubben.

Det skal de, fordi byrådsmedlemmet Karen Sandrini (Socialdemokratiet) sætter punktet på dagsordenen for et kommende økonomiudvalgsmøde.

- Vi er så stolte af det hold og af spillerne, så derfor vil det være en skam, hvis vi skal til at trække vores sponsorat. Men i dette tilfælde, hvor man ikke bliver behandlet ordentligt, og man ikke er villig til at samarbejde om at nå til en løsning, så mener jeg, at vi bør overveje, hvad vores rolle egentlig bør være, siger Karen Sandrini.

Esbjerg Kommune sponserer EfB med en halv million kroner om året.

Intern uro og mistillid

Flere ugers uro blandt spillerne kulminerede i sidste uge, da 21 spillere i et åbent brev til klubbens ledelse udtrykte mistillid til den nye træner Peter Hyballa.

I brevet skriver spillerne blandt andet om "Daglige trusler om fyringer, hånende, sexistiske og ydmygende bemærkninger”.

I fredags meldte både store og små sponsorer ud, at de stadig vil være sponsorer på trods af problemerne.

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (Venstre), er fortrøstningsfuld efter at have talt med klubbens ledelse og derudover mener han principielt ikke, at byrådet skal blande sig. Men det er Karen Sandrini lodret uenig i:

- Jeg tænker, at vi som kommune skal tage stilling til de ting, vi har andel i. Hvis det handler om arbejdsvilkår, så skal vi bestemt have en holdning til det, og vi skal reagere på det, siger hun.

Klubben anerkender problemer

Tidligere har klubbens amerikanske ejere meddelt, at spillerne kan finde en anden klub, hvis de ikke er tilfredse. Men klubbens direktør anerkender i dag, at der er problemer.

- Der er røg. Vi skal bare finde ud af, hvor stor ilden er. Det er det, vi har arbejdet på, siden det her kom frem. Glædeligvis har vi fået vores spillere ud af anonymiteten, så vi har nogen, vi kan snakke med. Og vi arbejder stenhårdt på, også med eksterne rådgivere, at løse det her, så alle kan være tilfredse, og vi kan koncentrere os om det, vi skal. Nemlig at spille fodbold, siger Brian Bo Knudsen, administrerende direktør, EFB Elite.