Det mener sponsorerne, fanklubben og esbjergenserne om EfB-drama

Louis Lund siger, at det er en opgave, de internt skal løse i klubben, og at sponsorerne ikke skal blande sig i det.

- Jeg synes, de selv skal have lov til at finde ud af det, uden at medierne blander sig. De skal selv finde ud af, om det træneren eller spilleren, der skal sættes på plads, siger han.

EfB-spillerne kører i biler, der er sponsoreret af Toyota Louis Lund.

- Vi har en 12-15 biler ude at køre hos EfB-fodbolspillerne, og det vil vi fortsætte med at have. Vi betjener dem med glæde, siger han.

- Vi skal have nogle gode sportslige resultater nu og gode oplevelser, så de skal finde en løsning internt, siger han.