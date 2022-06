Efter to år er den nu klar: Danmarks største legepark indvies

Åbningen af den nye legepark glædede ikke kun de mange fremmødte børn, men også Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost, der var mødt op for at indvie parken.

- Legeparken passer perfekt til Ribe, for nu har vi noget som alle kan komme og bruge ganske gratis, og så kan de forhåbentlig bruge nogle timer i byen og købe is eller besøge et par museer i samme omgang.