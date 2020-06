Efterlyst for umotiveret vold: Genkender du denne mand?

Syd- og Sønderjyllands Politi håber på offentlighedens hjælp i efterforskningen af en episode, hvor en formodet gerningsmand har øvet umotiveret vold mod en person.

Signalement Mand

40 - 45 år

170 -180 centimeter høj

Usoigneret

Talte udenlandsk

Iført sort kasket og sort tøj

Kørte fra gerningsstedet på en gammel, sort herrecykel

Derfor offentliggør politiet nu fire billeder af den formodede gerningsmand.

Hændelsen fandt sted mandag den 1. juni klokken cirka 16.45 ved Cirkle K, Gammelby Ringvej 12 i Esbjerg.

Den formodede gerningsmand var kravlet ind til tankstationens affaldscontainere for at skralde. Det var da manden kom ud igen, at en person blev udsat for umotiveret vold.

Hvis du genkender manden eller har andre informationer i sagen, kan du kontakte lokalpolitiet i Esbjerg på telefon 1-1-4.