Forældrene frygtede for Lines liv, da vægten viste 33,3 kilo

Anoreksi er en psykisk lidelse, hvor man sulter sig for at opnå en urealistisk lav vægt. Mange dyrker også meget motion eller kaster op eller tager slankepiller. Når man har anoreksi, er man meget optaget af mad, måltider, vægt og krop.

Anoreksi rammer især unge piger og bliver også kaldt for nervøs spisevægring. Når man har anoreksi, har man en forstyrret kropsopfattelse, hvor man føler sig tyk, selvom man ikke er det.

Når man møder mennesker, der lider af anoreksi, fylder lavt selvværd og en usikker selvfølelse og måske også en frygt for at blive voksen. Man føler sig meget forvirret og har behov for at få styr på sine tanker og følelser. Men fordi man ikke er i stand til det, prøver man i stedet at tage kontrol over maden. Det giver en følelse af at have styr på tingene og skubber svære tanker og følelser i baggrunden. Og slankekure og vægttab bliver et symbol på karakterstyrke og handlekraft.

Kilde: Psykiatrifonden