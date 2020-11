Fornem pris til havnearbejder og digter

Esbjergdigteren og forfatteren Erik Trigger, 60 år, modtager Dansk Litteraturpris 2020 for sin indsats for dansk litteratur.

Prisen uddeles af Ragne Sidéns og Vagn Clausens Fond, som blandt andet rummer de to forfattere Karsten Bjarnholdt og Sanne Udsen, begge udpeget af Dansk Forfatterforening.

- Det er stort for mig. Næsten som at få bakskuld til morgenmad, siger digteren fra Vestkysten til TV SYD.

Han er blandt andet tidligere havnearbejder på Esbjerg Havn, men har også gennem tredive år udgivet digte, børnebøger og prosa, senest bogen Guldklumpen/Havnehistorier.

Stolt og ydmyg

Prisen bringer Erik Trigger i selskab med tidligere prismodtagere som Inger Christensen, Suzanne Brøgger, Cecil Bødker og Pia Tafdrup.

- Dette er hall of fame. Jeg er stolt og ydmyg, siger prismodtageren.

Formand for Dansk Forfatterforening, Morten Visby, siger til lykke til Erik Trigger.

- Jeg er glad for, at prisen går til ham, siger han til TV SYD.

Frihed

Der følger 50.000 skattefrie kroner med anerkendelsen.

- Det giver mig frihed til at arbejde og en varme at vide, at jeg ikke behøver at slagte sparegrisen lige med det samme, siger den forhenværende havnearbejder, nuværende digter, forfatter og prismodtager, Esbjerg.

Kun Det Danske Akademis Store Pris på 300.000 kroner anses som større end den, der tildeles Erik Trigger. Han modtager den i januar i København.