Gas fra Tyra-feltet kommer først igen til næste vinter

Materiale- og mandskabsmangel

Årsagen til forsinkelsen er både, at covid-19 har gjort det sværere at skaffe mandskab og materialer til værftet i Batam i Indonesien, hvor feltets såkaldte procesplatform er ved at blive gjort færdig.

Derfor når den ikke at blive helt klar, inden den i september sejles til Nordsøen. I stedet må arbejdet gøres færdig, når den er installeret i Tyra-feltet, hvilket altså forsinker ibrugtagningen.

- Vi ser alvorligt på den nuværende energikrise i Danmark og Europa. Derfor mobiliserer vi betydelige ekstra ressourcer offshore, så vi så vidt muligt kan kompensere for de forsinkelser, der er sket på værftet og få Tyra i drift.

- Det genopbyggede Tyra-felt er en hjørnesten i den fremtidige danske gasproduktion, som vi er fuldt fokuserede på at levere hurtigst muligt, siger Martin Rune Pedersen, der er direktør for TotalEnergies i Danmark.