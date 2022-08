Sønderjysk virksomhed tvunget til at droppe gas – men lang behandlingstid spænder ben

- Det betyder, at ansøgningerne i nogle tilfælde kan undlade en støjberegning, samt at fristen for den offentlige høring er blevet forkortet til at være 8-14 arbejdsdage, skriver han i en mail.



Der er dog ikke ændret ved, at Miljøstyrelsen skal se beregninger for virksomheders røggas-emissioner til nærtliggende natur- og vandområder.

Viggo Conradsen har stor respekt for, at Miljøstyrelsens arbejde er at sikre, at naturen ikke lider overlast. Dog stiller han sig undrende over for, hvor mange nye undersøgelser der kan være nødvendige i sådan en situation.

- Det er jo ikke en ny energiform, og man kender jo godt konsekvenserne af det - det burde man i hvert fald gøre. Det her handler jo ikke kun om miljø, men også om samfundsøkonomi, siger Viggo Conradsen.

Flere virksomheder risikere at få gasforsyningen stoppet

Som en del af den faste beredskabsplan udpeger Energinet hvert år de danske virksomheder, som har det største gasforbrug.

Virksomhederne kaldes "ikke-beskyttede kunder" og inkluderer en lang række syd- og sønderjyske virksomheder som eksempelvis Palsgaard, Brdr. Hartmann, Daka, Danish Crown – og altså Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark.

I en nødsituation er det nemlig dem, der først får skruet ned for gassen til deres produktion for at sikre samfundskritiske funktioner som eksempelvis opvarmning af boliger.