Han flyttede for at undgå et uheld, som det, der skete i dag

For det første larmede det, og advarselslysene blinkede, så man kunne se det i soveværelset. For det andet var der risikoen for, at en af de tunge elementer skulle rulle ned over ham og hans hus.

- Jeg frygtede, at hvornår falder der en transportdel af, her hvor jeg sover. De siger, at det er så forsvarligt, men de er faldet af før, og der er så faldet en af igen, siger Michael Tang Madsen.