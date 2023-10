Hun er Europas hurtigste 80-årige og har i 40 år haft flere rekorder

Selfie med Eisenhower

Gennem årene har hun også repræsenteret Danmark på landsholdet og på den måde rejst rundt i verden.

En gang sidst i 50’erne i Hamborg førte det så vidt, at hun fik taget en selfie med den amerikanske præsident.

- Jeg skulle hjem fra Paris med landsholdet. Dengang kørte man med tog. Vi fik at vide, at præsident Eisenhower havde en hel togvogn for sig selv. I Hamborg skulle han ud at luftes, så vi måtte ikke forlade vores tog. Men jeg tænkte "nej, jeg skal ud at hilse på ham". Så jeg gik ud af toget, hen forbi alle hans oppassere og stillede mig ved siden af ham og fortalte, at jeg har slået dansk rekord på 800 meter i Paris. Og så fik jeg lov til at tage et billede.

- Jeg synes, det var sjovt.