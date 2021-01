Hus var tæt på afgrunden: Nu vender medarbejdere tilbage til jordskredet i Norge

Det var dramatiske billeder, som hele verden var vidner til, da adskillige huse den 30. december pludselig forsvandt ned i et stort hul i Norge.

Tæt på jordskredet bor der til daglig medarbejdere fra entreprenør-virksomheden Heinsen og Agger i Esbjerg.

De arbejder for flere forskellige norske energiselskaber i området ved Ask i Gjerdrum nord for Oslo.

Medarbejderne boede i et lejet hus, der var kun få meter fra at forsvinde i jordskredet.