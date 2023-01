Johannes' marker oversvømmer igen og igen - kræver politisk handling fra øverste hold

Derfor har han et håb om, at man fra øverste politiske hold vil gøre noget for at udbedre situationen. Selv foreslår han, at man udvider Kongeåen, så der bliver plads til de stigende vandmængder.

- Det svarer jo til, at når der kommer flere biler på en motorvej, så udvider man med et spor mere, og det er også det vi gerne vil have i åerne, at man udvider dem, så de øgede vandmængder kan være der i stedet for på vores marker, siger Johannes Lauridsen.