Oversvømmet landsby er utilfreds: - Halvandet år efter massivt skybrud gør kommunen stadig ikke noget

Carsten Leth Schmidt (S), formand for Teknik- og Klimaudvalget forklarer, at der er behov for at gøre mere end én ting for at løse problemet. Derfor tager det så lang tid.

- Flere ting skal falde i hak. Vi ser på, hvad der giver mest mening, og der er blevet regnet på syv forskellige løsninger, og for at finde den rette, har man været nødt til at prøve sig frem, svarer han og tilføjer:

- Det tager tid, og man må have lidt forståelse for, at man ikke bare lige kan pege entydigt på løsningen.