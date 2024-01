Lokalsamfund mistede ugeavis, så nu sørger de selv for nyhederne

Det syntes Finn Arne Hansen fra Vadehavets Mediecenter også, og da han allerede udgiver Hejrting Posten og Fanø Posten, så havde han de rigtige redskaber på lager til en ny lokalavis.

Det nære

12 gange om året kan de se frem til at læse lokale nyheder i Bramming, når redaktør Jens Bytoft kører området rundt for at finde de helt rigtige historier.

- Man kan stort set læse om alt, der foregår i lokalområdet. Vi dækker Gørding, Darum, Tjæreborg, Hunderup, Sejstrup og de små landsbyer rundt omkring, så det er rigtig godt at have GPS, siger Jens Bytoft, der dog er begyndt at kunne slå den fra nogle gange.

Der havde ikke været en Bramming Posten i dag, hvis det ikke var fordi, lokalområdet bakkede godt op om projektet. Men dét gør de.