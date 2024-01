Hundredvis af underskrifter afleveret til borgmesteren mod udvidelsen af afbrændingsanlæg

Sagen kommer ikke for offentlig høring, og derfor havde Agerskov-borgerne behov for at møde talstærkt op for at gøre deres mening tydelig overfor kommunen.



Selvom borgmesteren ikke kunne love et nej til afbrændingsanlægget, er han begejstret for lokalsamfundets sammenhold.

- Det er jo gennemgående positivt, når folk engagerer sig i en sag, og det skal man da have kredit for, sagde Jørgen Popp Petersen efter mødet.

Tønder Kommunes Teknik- og Miljøudvalg skal nu se på, hvorvidt borgernes bekymringer er nok til, at Marius Pedersen A/S skal have lov til at udvide deres afbrændingsanlæg.

Der er endnu ikke fastlagt en dato for afgørelsen.