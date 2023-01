Lotte, Frank og Mikkel sprang på ny uddannelse til fængselsbetjent - to faktorer var afgørende

- Jeg vil gerne gøre en forskel. Ikke fordi politibetjente ikke gør en forskel, men som fængselsbetjent kommer man tættere ind på livet af de mennesker, man er i kontakt med. Man lærer dem at kende og kan måske hjælpe dem til at komme videre. Jeg ved godt, at jeg ikke kan redde verden, bare gøre en lille forskel.

Han er udmærket klar over den kritik, der har været af fængselsbetjentenes arbejdsforhold, at de er for få, har for travlt og så fremdeles.

- Jeg går ikke blåøjet ind i det. Der er en balance mellem sikkerhed og resocialisering (altså at de bliver inden for murene på den ene side, og at de kommer ud som lidt bedre mennesker på den anden side, og lige nu er der fokus mest på sikkerheden, men jeg håber, det ændrer sig, fortæller Frank.