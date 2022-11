Martin Braithwaite fra Esbjerg er i sit livs form før VM

VM-slutrunden i fodbold kunne dårligt komme på et bedre tidspunkt for den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite.

Den offensive profil, der spiller i Espanyol, føler sig i sit livs form op til slutrunden, fortæller han i landsholdets VM-lejr i Qatar.

- Jeg kommer i rigtig god form. Mit livs form? Ja. Men det handler om at gå ud og præstere og vise det, for det er let at stå her og sige det, siger Martin Braithwaite.

Martin Christensen Braithwaite kommer fra Esbjerg og begyndte sit fodboldliv i Sædding-Guldager Idrætsforening (SGI). Nu er klar til VM i Qatar, der begynder i morgen.