Millioner skal gøre by ved havet til grøn Silicon Valley

- Jeg håber, at den nye havvindmølleø bliver koblet op på Esbjerg. Den rimer godt på byen, og den er er igang med at formulere, hvordan den kan facilitere. Det vil sige, at Danmark her har et kæmpe potentiale til at blive et showroom for hele verden.



Kun lige begyndt

- Det er i virkeligheden et vindmølleeventyr, som kun lige er begyndt. Esbjergs force er, at den tidligere har stået i transformation. Nu er udfordringen, at vi skal op i endnu højere gear fra sort til grøn, så Danmark bliver et foregangseksempel for hele verden, og Esbjerg bliver Europas grønne by, siger Anders Kronborg.