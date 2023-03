Nabo oplevede kun få støjgener, men glæder sig over rocker-exit

Han forklarer, at der også ligger private boliger i området udover erhverv.



- Jeg er ikke særlig tryg ved det, når jeg har nogle af de unge mennesker alene på arbejde, som de er i weekenden, fortæller han.



Også hos en mor med et barn på Markusskolen, der ligger 100 meter fra det nu tidligere rockerklubhus er det gode nyheder.

- Det er dejligt. Det kan da ikke undgås at være bekymret, når man bor i området og har børn, der går på en skole lige her ved siden af. Både min mand og jeg har talt med børnenes venner og medarbejdere om, at det var lige lidt for spændende at have det i sit nærmiljø, udtaler Majbritt Nielsen Ford til DR.

Vil forlænge forbuddet

Forbuddet gælder i første omgang tre måneder. Men både Esbjerg kommune og Syd- og Sønderjyllands Politi vil sikre, at rockerklubben ikke vender tilbage.