Nye retningslinjer i kommune: Ombudsmand lukker sagen

Det var især den sidste sætning, der vakte stor opsigt i Esbjerg Kommune i efteråret 2019, og som i sidste ende fik ombudsmanden til at gå ind i sagen. Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix / Privat.

En bemærkelsesværdig planche vakte stor opsigt, da Esbjerg Kommune i september 2019 præsenterede planchen med et udsagn om, at de ansatte skulle ”holde sig fra pressen.”

Det fik flere til at kritisere kommunens ledelse, og efterfølgende gik ombudsmanden ind i sagen.

Nu har Esbjerg Kommune ændret deres vejledning på området, og derfor er der nu lagt låg på sagen.

Det skriver Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, mandag.

Vi har taget det meget alvorligt, efter sagen kom op. Søren Abildtrup, sekretariatschef, Esbjerg Kommune

Ifølge Søren Abildtrup, der er sekretariatschef i Esbjerg Kommune, var formuleringen på planchen fra nogle gamle vejledninger, som ikke var blevet brugt i flere år.

Og da kommunen valgte at bruge de gamle vejledninger, var de ikke opmærksomme på ordlyden, som endte med at skabe debat om ytringsfrihed på arbejdspladsen.

Gennemgang af al kommunikation

Efterfølgende er Esbjerg Kommune gået igennem alle kommunikationsdokumenter, siger Søren Abildtrup. Det har man gjort for at undgå, der skulle komme nogle misforståelser i fremtiden.

- Vi har taget det meget alvorligt, efter sagen kom op. Det har aldrig været intentionen at blande os i folks ytringsfrihed, siger han.

Den vurdering har ombudsmanden været enig i, og det er med den baggrund, at han har valgt at lukke ned for sagen.

