Prisvindende krimiforfatter fra Esbjerg får filmatiseret sin gyser i hjembyen

Gys på psykiatrisk sygehus

Optagelserne skulle have foregået i Esbjerg, men manglende økonomisk støtte til filmen gjorde, at de fleste optagelser foregår på Sjælland. Indtil filmdistributionsselskabet Another World trådte ind i billedet og fik arrangeret det sådan, at en række optagelser alligevel kommer til at foregå i Esbjerg. Her hvor handlingen finder sted. Og hvor forfatteren bor.

- Det var lidt en frygt, jeg havde, at der ikke kom noget med fra Esbjerg i filmen, men det gør der jo så nu, siger han.

Netop i disse dage arbejder filmholdet på det psykiatriske sygehus i Esbjerg. I byen kaldet Spangsbjerg.

- Det er meget vigtigt for filmen at få tilført den ægthed, der er ved at kunne lave optagelser her. Vi er meget glade for at få lov til det, siger filmens instruktør Martin Vrede.