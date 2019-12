Rekord meget spildevand ledes ud ved badestrand

Det røde flag har været oppe 24 døgn i år. Her ved Sædding Strand, ganske tæt på prestigeprojektet Esbjerg Strand, og ikke ret langt fra skulpturen kendt som "De fire hvide mænd".

Når det røde flag hejses på dette sted skyldes det, at spildevandsanlægget har måttet lukke forurenet vand ud i Fovrfeld bæk. Den løber det ud i den sydligste del af Sædding strand.

Regn giver forurening

Spildevandsanlægget kan nemlig ikke håndtere større mængder regn. Og netop store mængder regn er som bekendt væltet ned fra de sorte skyer over Danmark - og Esbjerg. Især i efteråret. I september faldt der 177 mm regn over Esbjerg. I oktober hele 220 mm. November "kun" 146 mm.

- Med klimaforandringerne må vi desværre se i øjnene, at det sagtens kan blive værre fremover. Et problem som mange kommuner slås med, siger formand for Plan- og miljøudvalget i Esbjerg kommune, Karen Sandrini fra Socialdemokratiet

Når det regner for meget, er det ikke tilladt at bade ved Sædding Strand. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

I tørre tal - hvis man kan tale om "tørre", når det handler om regn - har det givet spildevandsanlægget store udfordringer. Rensningsanlæg Vest har således i år hele 56 gange udledt såkaldt "delvist renset" spildevand ud i Fovrfeld bæk. Det betyder colibakterier - eller på jævnt dansk: lorte-bakterier.

Det er sket 30 gange alene de sidste tre måneder. Omsat til timers udledning: 173 i år (til den 5. december). 112 timer alene de sidste tre måneder.

Løsning koster en halv milliard

Esbjerg Kommune erkender problemet. Allerede for to år siden rejste lokale borgere i forstaden Sædding, kritik af forureningen. Den daværende tekniske chef for spildevandsanlægget under Din Forsyning, Claus Nielsen, sagde til TV SYD, at en løsning på problemet ville komme til at koste cirka 500 mio. kr.

Din Forsyning arbejder med udfordringerne og følger Esbjerg Kommunes "Spildevandsplan 2016 – 2021". Man forsøger at...

reducere antallet af overløb fra Esbjerg Renseanlæg Vest til Fovrfeld Bæk

sikre økonomisk optimal ressourceudnyttelse

optimere driften på Esbjerg Renseanlæg Vest

Projekter til 40 mio. kr.

Det har foreløbigt betydet en række projekter på renseanlægget. Nogle er igangsat og færdiggøres i 2020, mens flere andre projekter er planlagt og iværksættes i løbet af næste år.

Sædding strand - uden det røde advarselsflag, der markerer badning forbudt. Foto: Finn Grahndin

Det samlede budget for de igangsatte og planlagte projekter i Masterplanen er mere end 40 mio. kr. Altså et godt stykke fra den overordnede løsning, der tidligere er vurderet til at koste en halv milliard kroner.

- Set i lyset af en halv milliard kroner, er 40 millioner kroner selvfølgelig ikke så mange penge, men vi tager opgaven alvorligt og forsøger på alle måder at effektivisere processerne for at lede så lidt ud som muligt, siger formand for Plan- og miljøudvalget i Esbjerg kommune, Karen Sandrini, fra Socialdemokratiet.