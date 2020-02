Ripenser om høj vandstand: Håber ikke det bliver værre

De er vant til vand i Ribe.

Alligevel har den høje vandstand i Ribe Å vakt bekymring i Danmarks ældste by.

- Vi har set det højere end i år, men det er sjældent. Der går heldigvis mange år imellem, siger Knud Hilmar Christensen, som TV SYD tirsdag mødte ved åen.

Og det er særligt fremtidsudsigterne, som kan gøre ham betænkelig:

- Det er flot at kigge på, men jeg kan være lidt bekymret for, om det er noget, der bliver værre med årene, siger Knud Hilmar Christensen.

Men som ægte ripensener er man jo vant til vand.

- Jeg er født og opvokset her i Ribe, jeg kender til vand. Og der har altid været vand omkring Ribe, siger Knud Hilmar Christensen, som TV SYD tirsdag mødte ved Ribe Å.

Vandstanden i Ribe Å har været oppe på ca. 190 cm to gange den seneste uge. Tirsdag er den atter nede omkring 170 cm.

Selvom vandet stod tirsdag højt i Ribe, var Knud Hilmar Christensen ikke synderligt bekymret. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

30 ekstra på arbejde

Sydvestjysk Brandvæsen har det seneste døgn haft 30 ekstra mand kaldt på arbejde i både Ribe og ved Gredstedbro.

- Natten har sådan set været stille og rolig. Men i aftes var vi lidt nervøse begge steder, fordi vandet steg ret kraftigt, forklarer Jens Mølgaard, beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen.

Kammerslusen blev tirsdag åbnet for at sænke vandstanden i området. Han kan ikke garantere, at vandstanden ikke alligevel vil stige.

- Jeg vil ikke sige, at faren er drevet over, men vi har ingen akutte oversvømmelser nu. Vi bøvler med lige nu med vandet inde fra baglandet. Det er sådan set ikke havet, vi har problemer med, fortæller han.

DMI varsler henholdsvis 12 og 16 millimeter nedbør i Ribe og Gredstedbro.