Se videoerne: Delfiner leger i havet ved Esbjerg

Der er en delfin i Aalborg og en i Svendborg. I løbet af sommeren har der også været delfiner i den vestlige del af Limfjorden.

Nu er de også mellem Esbjerg og Fanø, og det er til stor begejstring for de søfarende.

Henrik Mortensen var tirsdag aften på vej til Skallingen for at bade med en flok kammerater, da de blev mødt af det fantastiske syn af delfiner, der legede i havet.

- Vi kunne høre og se dyr springe op af vandet. Så sejlede vi rundt og diskuterede, hvorvidt det var delfiner eller marsvin. På vejen tilbage var vi alle helt oppe og flyve over oplevelsen, da det ikke ligefrem er noget, der sker hver dag, siger Henrik Mortensen.

Delfinerne er flipperdelfiner, som også kaldes øresvin, og de er normalt ikke hjemmehørende i danske farvande, men ses oftere. Foto: Henrik Mortensen

En wow-oplevelse

Også Ole Skjødt har filmet delfinerne. Han var sejlet ud i håbet om at få et glimt af de flotte dyr, og da det endelig lykkedes, var det en fantastisk oplevelse.

- At møde dem i deres naturlige omgivelser var super fedt. En ting er at se dem på tv, men at komme så tæt på, var virkelig en wow-oplevelse, fortæller Ole Skjødt.

I morgen torsdag sejler han ud igen, og denne gang vil han gerne møde dem, mens han også selv er i vandet.