Se billederne - fantasyfestival tiltrækker væsner til byen

Her finder man blandt andet Wicki Holm Jensen. Hun er ordblind, men fandt hjælp i netop fantasy-universet.



- Jeg havde mange veninder, der snakkede om Twilight, men når jeg åbnede bogen, blev det noget krimskrams, men jeg endte med at læse resten af serien. Det hjalp mig til at lære at læse.

Hun er kommet på fantasyfestivalen siden 2018. Hun mener, at fantasy-genren kan noget helt særligt.

- Den kan vise, at det er okay at være anderledes, siger Wicki Holm Jensen.

Wicki lader dog de andre om det med at klæde sig ud.

- Så modig er jeg ikke, men jeg nyder at se alle de andre gøre det, og jeg har stor respekt for alle dem der kommer i de vildeste udklædninger.