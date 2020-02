Se billederne: Leon Walker fik en vild ide - at kitesurfe på den oversvømmede eng

Fredag eftermiddag tog Leon Walker sig en tur med sit kiteboard på den oversvømmede Hovedeng lige foran Ribe by.

Leon Walker er newzealænder og bor i Ribe, hvor han arbejder som sælger.

I fritiden dyrker han sin passion for yoga og kitesurfing. Normalt tager han til vestkysten - især til Hjerting og til Rømø - for at dyrke sin sport. Men den oversvømmede Hovedeng og fredagens blæst fik ham på andre tanker:

- Jeg tænkte, man måske kunne tage en surftur på vandet. Jeg havde faktisk tænkt på det i et par dage, nu vandet stod så højt, fortæller Leon Walker til TV SYD.

Normalt er Hovedengen en tør græseng, som bliver brugt til at holde koncerter og markedsdage på for ripenserne, men under gårsdagens blæsende og våde vejr, så var det nu for Leon Walker og hans kiteboard.

- Da blæsten kom fredag, var det nu. Og det var sjovt at surfe der, og vandet var faktisk langt dybere, end jeg troede - mere end en halv meter - men vinden var ikke helt så god, som jeg havde håbet, da den kom over bygninger og marker, for så kommer den som hårde stød, fortæller Leon Walker og fortsætter:

- Men det blev da til et par ture frem og tilbage.