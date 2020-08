Se videoen: Her fjernes den historiske Tyra-platform

Siden 1984 har Tyra-feltet givet olie og gas fra den danske undergrund. Platformen på feltet er derfor blevet nedslidt og er nu også sunket dybt ned i havbunden.

Det er derfor tid til en renovering af platformen. Genopbygningen forventes at koste 21 milliarder kroner. En regning det franske oliefirma Total primært betaler, mens den danske stat hæfter for cirka en femtedel.

Det er et super fedt projekt at få lov til at være en del af. Administrerende direktør, SubC Partner, Tonny Klein.

Projektet er et af de absolut største i dansk olie- og gashistorie og kulminerede tidligt i morges.

Gennem hele projektet har Esbjerg-virksomheden SubC Partner været med. De var med til at inspicere platformen og har siden været med til at skære benene af platformen med en specialdesignet undervandsrobot, der har erstattet dykkere.

- Det er et super fedt projekt at få lov til at være en del af. Det har også betydet, at vi har ansat flere medarbejdere og sandsynligvis også kommer til det fremadrettet, fortæller administrerende direktør Tonny Klein.

Administrerende direktør Tonny Klein står bag en specialdesignet undervandsrobot, der hjælper med at genopbygge Tyra-feltet. Foto: TV 2 Danmark

Mere arbejde forude

Forarbejdet med den særlige robot betød, at skibet Pioneering Spirit i dag kunne fjerne Tyra-feltets 36 år gamle hovedplatform. En manøvre verdens største konstruktionsskib blot brugte ti sekunder på.

At platformen nu er fjernet, betyder dog ikke, at esbjergenserne bliver arbejdsløse.

- I dag skal vi ned med robotten og suge sand væk fra havbunden. Vi skal derefter skære benene af tre meter under havbunden. Den opgave fortsætter vi med de næste 14 dage, fortæller Tonny Klein.