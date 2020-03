Spildevand forurener østers ved Fanø

Mens de på Rømø kan gå ud til vandkanten og plukke østers, skal man nok tænke sig om en ekstra gang, før man gør det samme ud for Fanøs kyst. Her er oplevelsen knap så champagneværdig.

Forklaringen ligger i, at spildevandet fra rensningsanlægget løber ud i Vadehavet, når der er for meget overfladevand. Det betyder, at rensningsanlægget ikke kan følge med, og bakterierne fra spildevandet, der blandt andet indeholder afføring fra mennesker, ender med at løbe urenset ud i Vadehavet.

Derfor kan du ende med at få roskildesyge, hvis du spiser delikatessen fra Fanøs kyst.

Beder politikere om hjælp

Det er noget, der frustrerer den ukronede østerskonge, Jesper Voss. Han arrangerer østersture for turister, men kan ikke længere servere den lokale delikatesse, når han tager folk med på tur.

Derfor laver man separatkloakering: - Når der kommer øget nedbør, vil en fælleskloak ikke kunne rumme både spildevand og regnvand, og der vil blive overløb. - Separatkloakeringen skal gøre, at spildevand og regnvand kommer i hver deres kloakledning. - På den måde kan man undgå, at der kommer overløb og forurening af vandløb. Se mere

Han har derfor forsøgt at få Esbjerg Kommune til at løse problemet, men han synes ikke, det bliver prioriteret højt nok.

- De siger, at der er hyppige overløb, og at man ikke kan gøre noget ved det, før separatkloakeringen i Esbjerg er på plads. Det har man snakket om i flere år, og nu snakker de om 2025-2030. Så der er lange udsigter til, at vi igen kan spise vores østers fra Fanø, siger Jesper Voss.

Kan ikke plukke østers risikofrit uanset

Men Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost (V), er ikke enig i den betragtning, som Jesper Voss kommer med.

- Vi har arbejdet efter en spildevandsplan, som sigter mod separatkloakering, men det er altså et langvarigt projekt. Det er ikke noget, der kan være færdigt på få år. Det tager nok en 30-40 år, før man er igennem den opgave i Esbjerg. Men vi har sammen med DIN Forsyning arbejdet på en plan, der skal minimere de her overløb markant, siger Jesper Frost.

Desuden mener Esbjergs borgmester, at det vil være en forkert slutning, at man vil kunne plukke østers i Vadehavet, hvis der var styr på spildevandet. Fødevarestyrelsen anbefaler nemlig, at man ikke skal plukke østers nær store byer og havne.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at rense spildevandet bedre, og der bliver markant færre overløb efter 2020. Men desværre tror jeg ikke, man skal regne med at kunne plukke østers alligevel, uden at man kan risikere at få en virus ud af det.