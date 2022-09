Stor evakuering i Oksbøl – forsvaret træner realistisk krisesituation

- Her klokken 11 er der netop landet helikoptere, der skal flyve endnu et hold figuranter ud af området. Alt går planmæssigt, siger Brian V. Brøgger og fortsætter:

- Det er vigtigt hurtigt at danne sig et overblik over trusselsituationen. Her fik vi en anmeldelse om oprørsstyrker, der ville overtage et landområde, så vi skulle blandt andet sikre situationen. Derefter skulle figuranterne sorteres. Hvem skulle med først og hvem kunne vente. Det var en opgave vi løste i samarbejde med den fiktive borgmester, siger han.

En af dagens deltagere var Viktor Kilstrup Nielsen fra Stoholm Skole, hvor han går i 9. klasse. I dag blev han både kropsvisiteret og sad i venteposition for at komme med i helikopteren.

- Det har været en meget speciel dag som jeg ikke tror, jeg kommer til at opleve igen, lyder det