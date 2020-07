Travlhed med sporarbejder: Endnu en uge med busser i stedet for tog

DSB oplyser, at der frem til og med søndag kører færre tog mellem Fredericia og Esbjerg. Det skyldes planlagte spor- og dæmningsarbejder på strækningen.

Læs også Esbjerg er uden intercity-tog i denne uge på grund af byggeri af ny station

Det betyder, at DSB i nogle perioder slet ikke har mulighed for at køre tog på strækningen - og i stedet transporterer passagererne i busser.

Det vil give længere rejsetid på strækningen mellem Esbjerg og Fredericia.

Aflysningerne rammer både regional- og intercitytog. Alle de intercitytog, der gennemføres til og fra Esbjerg, kører via Fredericia. Rejsende, der skal længere end til Fredericia, kan blive nødt til at skifte tog her.

Rejsende til eller fra Sønderborg vil ligeledes skulle skifte tog i Fredericia.

Det er en god ide at tjekke Rejseplanen, før du rejser

Læs også Busser erstatter tog på flere strækninger og giver længere rejsetid

Banedanmark er i denne tid i gang med en række store projekter i Syd- og Sønderjylland, som giver gener for de rejsende.

De seneste ti døgn har DSB således kørt med busser i stedet for tog mellem Fredericia og Aarhus - og det er også tilfældet mandag.

Det skyldes, at Banedanmark er i gang med at forberede elektrificeringen af den 108 kilometer lange østjyske strækning.