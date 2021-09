Tyve har let spil hver fjerde gang

Indboforsikringen dækker kun i begrænset omfang, hvis en tyv har kunnet komme ind i en ulåst bolig, da der i så fald er tale om simpelt tyveri – og ikke indbrud.

Tjek vinduerne før tyven

Det fremgår desuden af kortlægningen, at indbrudstyvene i stor stil benytter vinduerne som adgangsvej – eksempelvis ved at knuse en rude eller at bryde et vindue op.

- Kortlægningen viser, at det giver god mening at kaste et kritisk blik på vinduerne, om de skal indbrudssikres, og tjek naturligvis også gerne yderdørene. Gå gerne i gang allerede nu. Vi er allerede gået ind i den mørke tid, hvor der typisk er større risiko for indbrud, ligesom der er efterårsferie om knapt en måned, hvor mange er væk fra nabolaget, advarer Chr. Østergaard.

Lås værktøjet inde

Det fremgår også af kortlægningen, at et koben og en skruetrækker er hyppigt brugte redskaber, når tyven bryder ind hos borgerne.



Tyvene henter ofte redskaberne i et uaflåst redskabsskur eller en ulåst garage, hvor de alligevel har tænkt sig at bryde ind. Derfor kan man gøre det svært for indbrudstyvene, hvis man konsekvent også får låst sit skur og sin garage.

