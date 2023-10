Her er vinderen af Et Sundere Syddanmark

Her løb Sygehus Sønderjylland med 600.000 kroner for et forskningsprojekt, der vil undersøge nye behandlingsmuligheder for patienter med søvnapnø.

3.-pladsen og 400.000 kroner gik til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, der vil forbedre diagnostik og behandling af leverkoma hos patienter med skrumpelever.

Tjener vigtigt formål

Det er Region Syddanmark, der hvert år afsætter penge til forskning. Derfor stod regionsrådsformand Stephanie Lose også klar til at lykønske vinderen under aftenens finaleshow, da de godt 9500 sms-stemmer var optalt.

Ifølge hende giver det rigtig god mening at lade de syddanske borgere bestemme, hvordan pengene skal fordeles.

- Det er vigtigt, at involvere borgerne i, hvordan man arbejder med forskning ude på sygehusene. Man kan sagtens lægge det ansvar i hænderne på borgerne, for det tjener også et formål at gøre forskerne klogere på, hvad borgerne mener, der skal forskes i, lyder det fra Stephanie Lose.

Et Sundere Syddanmark er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV SYD. Konkurrencen skal udbrede kendskabet til den forskning, der foregår på alle regionens sygehuse.