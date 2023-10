Hun vandt en million kroner til forskning - sådan går det med projektet nu

Forskningsprojektet skal undersøge livskvaliteten hos skrøbelige patienter, der er blevet udskrevet fra behandling på en intensiv afdeling. Skrøbelige patienter bliver i dette projekt beskrevet som ældre mennesker over 70 år, der fejler flere forskellige ting forud for indlæggelsen på intensiv afdeling.

- 70 år er jo ingen alder i dag, men det med at man fejler flere ting og bliver indlagt indikerer, at man er skrøbelig, siger hun.

Projektet består af tre dele. Først et litteraturstudie, dernæst et registerstudie og til sidst et kvalitativt studie.

På en intensiv afdeling er det ifølge Gunhild Kjærgaard-Andersen på nuværende tidspunkt et succeskriterie, at patienterne bliver udskrevet. Projektet skal give svar på, om det også er det for patienterne samt hvilken betydning, det de har været igennem, har for deres livskvalitet efterfølgende.