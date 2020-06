Demonstration på Fanø mod dyrere børnepasning

Det bliver især dyrt at få passet de mindste børn. Fra 1. oktober stiger en plads i Fanø Børnehave fra 1.724 til 3.680 kroner for de 0 - 2 årige. Det er mere end en fordobling. En heldagsplads i dagplejen stiger fra 1724 kroner til 3365 kroner om måneden. Det er næsten en fordobling. Stigningen for de lidt større børn er væsentlig mindre.

- Det har været nødvendigt at sætte prisen op, for Fanøs økonomi i år er i væsentlig ubalance, siger Niels Heinel, der er formand for Børne- og kulturudvalget og valgt for Miljølisten

Demonstranterne mødtes under parolen Har I tabt Sutten, og hver familie blev opfordret til at hænge et sut op et af træerne uden for rådhuset. Lige før byrådsmødet afleverede demonstranterne underskrifter og vekslede et par ord med politikerne.

- Vi vil gerne i dialog med børneforældrene, siger Niels Heinel.

De nye, høje priser på pasning må give en bitter smag i munden hos nogle. Ihvertfald hvis de flyttede til øen for at få deres børn passet til en billig penge. Netop det var et af argumenterne i en vellykket kampagne i slutningen af 10-erne, der fik vendt en affolkning af øen til en nettotilflytning på 141 øboere.

Udvalgsformanden kan kun love mere af det samme.

- Som det ser ud nu, skal der spares endnu mere, når vi til efteråret tager fat på forhandlingerne om budgettet for 2021, fortæller Niels Heinel, formand for Børne- og kulturudvalget, Miljølisten.