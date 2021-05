Fanø Strikkefestival stopper på toppen: Arrangør har ondt i maven

Arrangørerne af Fanø Strikkefestival har besluttet sig for, at det er 16. og sidste gang i år, de afholder Fanø Strikkefestival.

- Det lyder mærkeligt, at vi vælger at stoppe på toppen, men vi er to mennesker, der arrangerer det hele, og der ligger et kæmpe, kæmpe arbejde i det. Det blokerer for, at vi kan udvikle andre ting, som vi også gerne vil bruge tid på, siger Christel Seyfarth, der er festivalarrangøren.

Hun fortæller, at de fremover gerne vil prøve nye idéer af og lave nye, mindre events, som de ikke har haft tid til at gøre gøre.

Festival i 2022 ville have slået alle rekorder

Christel Seyfarth fortæller, at efterspørgslen har ophobet sig på grund af corona, og derfor ville Fanø Strikkefestival 2022 have slået alle rekorder indtil videre.

- Hvis vi skulle afholde festivalen i 2022, ville det kræve meget mere af os, end vi er villige til at investere i det, siger hun.

Det betyder også, at Fanø går glip af 20-40 millioner kroner.



Og det har arrangøren i den grad ondt i maven over.

- Vi stopper, mens det er fedt, og det er det bedste. Det er ikke en nem beslutning. Men det er den rigtige beslutning for os. Vi vil gerne nørde med små lækre arrangementer, som er mere håndterbare og lave flere eksklusive arrangementer.