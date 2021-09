Fanøs ukronede strikkedronning overrakte bog og et hjemmestrikket sjal til dronning Margrethe

Fanøs ukronede strikkedronning havde en ekstra gave med

Ved mødet med dronningen inde i rådhussalen overrakte Christel Seyfarth også dronningen et håndstrikket sjal af eget design, som har en speciel historie. Det hedder "Fanøfruens damask liljesjal".

Sjalet er fra Seyfarths strikkebog "Fanøstrik – Ud over horisonten" fra 2017, hvor de strikkede modeller, der ud over sjalet, som dronning Margrethe fik, også indeholder opskrifter på en lang række andre beklædningsgenstande ledsaget af Christel Seyfarths personlige fortællinger om øen og dens historie:



- Jeg forestiller mig, at sjalet er taget med hjem fra Vestindien til en Fanøkone herhjemme, men det har været alt for fint til at bruge, så hun har lagt det i dragkisten og kun taget det frem og vist det til naboer og familie, og fortsætter:

- Jeg har så lavet en moderne 2021-udgave af det. Det er af uld og ikke silke som dengang, fortæller Christel Seyfarth.