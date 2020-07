Mand har badet fra samme strand i 54 år - pludselig måtte han reddes fra hestehul

Det var lige ved at gå galt, da en lokal mand sidst på eftermiddagen torsdag i sidste uge ville tage sig en svømmetur ved Rindby Strand på Fanø. Manden, som har badet på stranden gennem 54 år, blev fanget i et revlehul - også kaldet et hestehul.

Manden viftede med armene til livredderen, hvorefter livredderen kom manden til undsætning og fik ham reddet i land. Det fortæller Lasse Serup Jensby, der er driftsleder i Trygfonden Kystlivredning, som reddede manden.

- Han er simpelthen blevet overrasket over den kraftige strøm, men han har det godt, siger Lasse Serup Jensby.

Du havner i et hestehul Kæmp ikke imod. Bevar roen. Du bliver ikke trukket ned. Giv tegn til hjælp. Svøm til siden og langs med stranden og derefter ind til land igen. (Kilde: Trygfonden Kystlivredning) Se mere

Bevar roen og svøm langs stranden

Hestehuller formes imellem sandbankerne i vandet, hvor der dannes huller i sandet kombineret med en kraftig udadgående strøm. På grund af det dybe hul kan det opleves, som om man bliver trukket ned i vandet, selvom der kun er tale om en kraftig strøm, som fører én væk fra stranden. Det er dog nærmest umuligt at svømme mod strømmen, hvorfor det er vigtigt at få hjælp eller vide, hvordan man skal agere, hvis man bliver fanget i et hestehul.

- Begynder man at svømme mod strømmen for at komme ind mod land, kan det blive rigtigt farligt. Selv stærke og erfarne svømmere er druknet i udmattelse, fordi de er gået i panik og har forsøgt at kæmpe imod strømmen. Det bedste, man kan gøre, er at bevare roen og svømme til siden langs stranden og bruge bølgerne til at komme ind igen, fortæller Lasse Serup Jensby, driftsleder i TrygFonden Kystlivredning.

Læs også Livreddere advarer om populær vandsport: Pas på i fralandsvind

Sørg for, at nogen holder øje med dig

Der er tusinder af hestehuller langs de danske kyster, men det er primært kun under bestemte vind- og bølgeforhold, for eksempel pålandsvind, at revlehullerne er farlige. For at undgå at havne i den slags situationer anbefaler Lasse Serup Jensby derfor, at man vælger en strand, hvor der er livreddere, da det ikke altid er nok at kende stranden i forvejen.

Din ven havner i et hestehul Hvis du ser nogen kæmpe mod strømmen i et hestehul, skal du undgå selv at blive offer ved at svømme ud i det. Kontakt en livredder, hvis der er en på stranden. Hvis der ikke er en livredder, skal du ringe 1-1-2 eller få nogen til at gøre det. Kast noget, der kan flyde, ud til den nødstedte. Det kan være en redningsvest, en redningskrans, en fodbold eller en tom 1,5 liters sodavandsflaske med låg. Råb til den nødstedte, at han eller hun ikke skal kæmpe imod, men svømme til siden. (Kilde: Trygfonden Kystlivredning)

- Alt ændrer sig i forhold til vejret, og nogle gange skal man orientere sig på ny. Derfor er det bedst at vælge en strand med livreddere eller bede andre holde øje med en, hvis man går ud og bader alene, siger Lasse Serup Jensby, driftsleder i TrygFonden Kystlivredning.

Episoden med manden på Rindby Strand var den eneste livreddende aktion for Trygfondens Kystlivredning i Syd- og Sønderjylland i uge 30.

Læs også Bonny og Clyde hæver niveauet i et skuffende storke-år