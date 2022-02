Mystisk massedød på økyst: - Det er uhyggeligt

Altså omtrent 200 døde fugle, der er drevet i land på kysten.

- Det har været uhyggeligt at finde så mange døde eller døende fugle. Næsten alle har været helt friske i fjerdragten, men med det til fælles, at de har været kraftigt udmagrede. For mig at se er der tale om ekstremt tynde havfugle, som er døde af sult, siger Kim Fischer til Dansk Ornitologisk Forening.

Han frygter, at han kun opdager en lille del af dødsfaldene.

Ikke kun på Fanø

De seneste måneder har der været rapporter om døde lomvier, alke og lunder på stranden mellem Grenen og Nordstranden i Skagen, så det er altså ikke kun på Fanø, at man oplever problemet.

Faktisk er det ikke kun i Danmark - sidste efterår blev der ligeledes fundet omkring 200 døde alkefugle ved kysterne af Sydnorge og Oslofjorden. Fuglene var så udmagrede, at der ikke var fedt på kroppen af fuglene.

Det fik dog forskere fra Norsk Institut for Naturforskning og Norsk Polarinstitut til at undersøge årsagen til de mange dødsfald.

Herunder var også Veterinærinstitutet i Norge involveret i kortlægningen af dødsfaldene for at påvise, om fugleinfluenza var årsagen bag. Der blev dog ikke påvist sygdomme af nogen art i alkefuglene.

Havets økosystem ændrer sig

Tilbage i efteråret 2007 oplevede man noget lignende.

Hundredevis af døde alke drev dengang i land på mange danske kyststrækninger, hvilket dengang fik havbiologer til at slå alarm, fordi en række fiskespisende havfugle manglede føde i en grad, så der i visse fuglekolonier slet ikke kom unger på vingerne den ynglesæson.

Dengang fandt forskerne frem til, at det formentligt skyldtes at havets økosystem er ved at ændre sig, på grund af stigende havtemperaturer.

Varmere vande betyder nemlig, at en lille vandloppe, der er småfiskenes vigtigste føde, går tilbage, hvilket havfuglene mærker ved, at de småfisk de normaltvist spiser, også går tilbage.

Skal undersøges for plastik

Ornitolog Kim Fischer gemmer de mallemukker han har fundet døde.

De vil få undersøgt deres maveindhold, for at finde ud af, om det har noget at gøre med plastikforurening. Det står fagfolk på Aarhus Universitet for.



De øvrige døde havfugle vil blive destrueret.