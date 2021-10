Nu bliver trold pillet ned og lagt på lager

Anker blev derefter i hast opført på det nuværende sted. En tidligere losseplads. Det viste sig imidlertid, at den placering også var problematisk. Både i forhold til planloven og i forhold til naboen, der blev irriteret over, at folk gik hen over en del af hans mark for at komme hen til trolden. Nu bliver den altså pillet ned og lagt på lager. Indtil den skal opføres på et nyt sted.

- Vi håber selvfølgelig, at vi finder et sted, hvor den kan blive stående, og at alle bliver glade for den og holder fødselsdag for den, som der sker andre steder, hvor man har en af Thomas Dambos trolde, siger Troels Nielsen.