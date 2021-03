Venstre i kovending: Vil stoppe farce om trold

En meget principiel sag

Christian Lorenzen er dog enig med sin politiske modstander i at kalde sagen for "lille" og "pinlig". Men han er pikeret over, at sagen nu tager den her drejning med udsigten til, at lokalplanen efter stor sandsynlighed bliver stemt igennem byrådet med et 6-5 flertal. Mod ham.

- Det er nok en lille men også en meget principiel sag. Det her begynder i forhold til borgerne at ligne et flertalsdiktatur, siger han.

Kunstneren Thomas Dambo har lavet trolde af genbrugstræ rundt omkring i hele verdenen. På Fanø har Anker levet en omtumlet tilværelse helt fra begyndelsen. Den skulle have stået ét sted - og man var i gang med at opføre den - da Danmarks Naturfredningsforening advarede om, at den ville protestere over dens placering.