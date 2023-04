Nu kan Fanøs borgere snart drikke vand uden PFAS

I sommeren 2021 begynder Silhorko et forsøg på at rense vandet på Fanø med aktivt kul. Det fungerede ikke så godt, blandt andet fordi aktivt kul kun er aktivt nogle få måneder. Derefter begynder virksomheden at eksperimentere med ionbytning, og efter et års forsøg viser det sig, at PFAS ikke længere kan måles i vandet. Læs mere om ionbytning her.



- Det her er jo kun symptombehandling. Målet er, at vi skal have PFAS helt forbudt, siger Lasse Harder Schousboe (EL) fra byrådet.